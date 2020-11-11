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Gebze'de 931 bin 899 kilo atık ekonomiye kazandırıldı

Gebze Belediyesi, Ekim ayı boyunca yaptığı çalışmalar ile 931 bin 899 kilogram atığı ekonomiye kazandırdı.


Gebze'de atıklar ekonomiye kazandırılıyor. Çevreci sıfır atık uygulamalarıyla “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” çevre ödülünü alan Gebze Belediyesi, ekonomik değeri olan atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler tarafından belirlenen program dahilinde atıklar kaynağından toplanıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Gebze genelinde elektronik, pil, kağıt, karton, plastik, metal, tekstil gibi ekonomik değeri olan atıklar toplanarak hem çevre kirliliğinin önüne geçildi hem de ekonomiye kazandırıldı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında ekim ayında Gebze genelinde bin 200 kilogram elektronik, 154 kilogram pil, 500 kilogram bitkisel yağ, 18 bin 675 kilogram tekstil, 368 bin 893 kilogram kağıt, karton, 207 bin 243 kilogram plastik, 39 bin 376 kilogram metal, 295 bin 858 kilogram cam atık kaynağından alınarak ekonomiye kazandırıldı. Belediye yetkilileri Gebze genelinde ‘Sıfır Atık' çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

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