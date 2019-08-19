Gebze'de artan yemekler sokak hayvanlarına gidiyor

Gebze Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dışına terkedilmiş sokak hayvanlarının günlük yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyor. Belirli noktalarda oluşturulan besleme alanlarını görevliler her gün sokak hayvanları için yemek götürülüyor. Ekipler her gün hastane ve fabrikalardan artan sokak hayvanları için uygun yiyecekleri topluyor. Bu sayede hem yemek israfı önleniyor bir yandan da sokakta yaşayan hayvanların karınları doyuyor. Vatandaşların sokak hayvanların karşı biraz daha duyarlı olmaları konusunda ricada bulunan yetkililer, sokak hayvanları için uygun yerlere artan yemek ve su bırakılmasını rica etti.