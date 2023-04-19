Gebze'de asfalt seferberliği

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bozulan yolların asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

Gebze'deki asfalt çalışmalarının startını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz verdi. Geride bıraktığımız kış aylarında ilçenin ana arter, cadde ve sokaklarında bozulan yollarda asfalt yenileme ve bakım çalışmaları Gebze genelinde başladı. Gebze Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri, elverişli hava şartlarında ilçenin mahallelerinde ve ana arterlerinde sıcak asfalt çalışmaları yapıyor. Belirlenen program dahilinde, deforme olan yollarda sıcak asfalt serimi, asfalt yama ve bakım çalışmaları başladı. Gaziler Mahallesi Şehit Selahattin Yaprak Caddesi ve bağlantılarında sıcak asfalt serim çalışmaları yapan belediye ekiplerini denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilgili birim müdüründen devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında sahada bilgi aldı. Sahadaki mesai arkadaşlarına kolaylıklar dileyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; ilçenin mahalle, sokak, cadde ve ana arterlerindeki araç trafiğinin daha konforlu bir hale gelmesi için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini dile getirdi.