İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de asfalt ve parke çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçenin tüm mahallelerinde asfalt serim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Gebze'nin dört bir yanında belirlenen program dahilinde çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıllı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde asfalt serim çalışması, 3802 Sokak'ta kazı reglaj iyileştirme çalışması, 3803 Sokak ve bağlantılarında parke yol çalışmasını tamamladı. Fen İşleri ekipleri ayrıca Tavşanlı Mahallesi'nde 4552 Sokak'ta parke bordur çalışması, 4552 Sokak'ta ise parke yol çalışması gerçekleştirdi.


Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların Gebze'nin mahallelerinde devam edeceğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.