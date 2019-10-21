Gebze'de bayrak töreni

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Muallimköy Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Lisesi'nin bayrak törenine katıldı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Muallimköy Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Lisesi'nin bayrak törenine katıldı. Törende İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Aksu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Burada aldığınız bilgiler sizlerin geleceği için çok önemli. Aldığınız bilgiler bir anahtar niteliğinde. Hangi kapıları açacağınız ise sizin elinizde. Diploma artık tek başına bir işe yaramıyor. Bu sebeple kendinizi geliştirmeli bilgi birikimi olan insanlar olmalısınız. Bunun içinde çok çalışmalısınız” dedi.

Gebze kaymakamı Mustafa Güler, “Biz sizleri çok seviyoruz. Çünkü sizler, bu ülkenin, bizlerin geleceğisiniz. Sizlerin bu vatan için yaptığı çalışmalar bizleri gururlandırıyor. Güzel bir okulda eğitim görüyorsunuz. Mesleki anlamda iyi eğitim verilen bir okulumuz. Ama önemli olan insanın işini sevmesi. İşinizi severseniz, işinizde başarılı olursunuz” diye konuştu.

Bayrak töreninden sonra öğrencileri sınıflarına uğurlayan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek öneri ve talepleri dinledi. Daha sonra sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz öğrencilere derslerinde başarılar diledi.