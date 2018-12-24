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Gebze'de bayrak töreni yapıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sultan Orhan Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Sultan Orhan Ortaokulu'nun bayrak törenine katıldı.


Sultan Orhan Ortaokulu'nun bayrak törenine katılan Başkan Köşker konuşmasında, “Bu okul bulunduğu konum itibariyle önemli bir yerde yer alıyor. Bilişim Vadisinin olduğu, Gebze Teknik Üniversitesinin olduğu bir bölgede böyle bir okulda okumak gerçekten büyük bir şans. Sizlerin de bu şansı en iyi şekilde değerlendirmenizi isteriz. Bu ülkenin siz gençlerden büyük beklentileri var. Zamanınızı iyi değerlendirin ve bu yıllarınızın kıymetini bilin. Derslerinize iyi çalışın ve iyi okullarda okuyun” dedi.


Kaymakam Güler ise, “Bu ülkenin geleceği yarın siz gençlerin omuzları üzerinde yükselecek. Bu sebeple hem sizlere hem de sizleri yetiştiren öğretmenlerimize büyük görevler düşüyor. Sizler bu ülkenin, bizlerin geleceğisiniz. Sizlere bu anlamda güvenimiz tam. Bugün ülkemiz üzerine oynanan oyunları görüyorsunuz. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur, bundan sonrada böyle olacak” diye konuştu.


Selamlama konuşmalarının ardından Kaymakam Güler ve Başkan Köşker sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ettiler. Öğretmenler ve okul idarecileriyle de bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi.

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