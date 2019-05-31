Gebze'de bayram öncesi temizliği sürüyor

KOCAELİ (İHA) – Gebze'de Ramazan bayramı öncesi, cami ve mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan Ayı boyunca yoğunluk yaşanan camilerde bayram öncesi temizlik yapıyor. Camileri Ramazan Bayramı'na hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalardan vatandaşlarda oldukça memnun kaldı. Camilerin içlerindeki halıları, halı yıkama makinası ile yıkayan ekipler cami çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler çalışmalarını belirlenen periyod dahilinde bayram gününe kadar sürdürecek.

Çalışmalar kapsamında Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de kent mezarlıklarında temizleme ve düzenleme çalışmalarına hız verdi. Ekipler bu kapsamda Merkez Mezarlığı, Osman Yılmaz, Adem Yavuz, Mimar Sinan, Pelitli mezarlıklarının yanı sıra kırsal mahallelerinde bulunan tüm mezarlıklarda yabani ot temizliği ve budama çalışması gerçekleştirdi. Gebzelilerin Ramazan Bayramında mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra mezarlıklar üzerine çiçek dikimi de yapıldı.

Öte yandan vatandaşların bayram da mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için Gebze Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle ücretsiz olarak her saat başı vatandaşları taşıyacak. Arife günü başlayacak olan seferler, bayramın son gününe kadar devam edecek. Mustafa Paşa Camii önünden saat başı kalkacak otobüsler, Akse Sapağı'ndan Merkez Mezarlığına oradan da Pelitli mezarlığına geçecek. Otobüsler aynı güzergâh üzerinden geri dönecek.