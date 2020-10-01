İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de boş alana kaçak atık döken firmaya ceza kesildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde boş alana kaçak atık döktüğü tespit edilen firmaya 5 bin lira ceza kesildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş alana kaçak atık döktüğü tespit edilen firmaya 5 bin lira ceza kesildi.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı Çevre Koruma Servisi ekipleri Balçık Mahallesinde boş alana kaçak moloz döküldüğünü belirledi. Molozlar üzerinde yapılan inceleme sonucunda atığı döken firma tespit edilerek 5 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca molozların boş alandan kaldırılıp, döküm sahasına götürülerek bertaraf edilmesi sağlandı. Yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.