Gebze'de boş araziye kaçak atık döken firmaya ceza

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş araziye kaçak atık döken firmaya bin 40 TL para cezası kesildi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri, kaçak atık dökümlerine karşı denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Kaçak atık dökenlere cezai işlem başlatan ekipler, ihbar hattına gelen şikayet üzerine Gebze Mezarlığına yakın boş arazide kaçak atık döküldüğünü tespit etti. Ekipler, gelen şikayet üzerine harekete geçti. Pelitli Mahallesi sınırları içerisinde boş araziye atılan karton, strafor, meyve atığı döktüğü tespit edilen firmaya bin 40 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, sıra atıklar toplatılarak mevzuat usul ve esaslarına uygun bir şekilde bertaraf edilmesi de sağlandı.