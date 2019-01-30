Gebze'de cadde ve yollar onarımdan geçiyor

Çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler Gebze'nin ana caddelerinde asfalt onarım ve yama çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmaları doğrultusunda Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi, Köşklüçeşme Mahallesi 521 sokak, Ulus Mahallesi Topal Osman Ağa Caddesi, Mustafa Paşa Mahallesi Gümüş Pala Caddesi ve Gaziler Mahallesi Şehit Erdem Demir Caddesi'nde asfalt onarım ve yama çalışmaları gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların aralıksız süreceği bilgisini verdi.