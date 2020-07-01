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Gebze'de caddelerinde temizlik sürüyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler otobüs durakları ve caddelerde dezenfektan ve yıkama çalışmaları yürütüyor.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler otobüs durakları ve caddelerde dezenfektan ve yıkama çalışmalarına devam ediyor. Daha hijyenik ve yaşanılabilir bir kent amacıyla çalışan ekipler, özellikle insanların yoğun bulundukları bölgeleri programına alarak yıkama çalışmalarına başladı. Çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini veren ekipler, rutin temizlik çalışmalarını da aksatmıyor.

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