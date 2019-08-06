Gebze'de Camiler bayrama hazırlanıyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşmakta olan kurban bayramı öncesi camilerde bayram öncesi temizliğine başladı. Camileri Kurban Bayramı'na hazır hale getirmek ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Camilerin içlerindeki halıları, halı yıkama makinası ile yıkayan ekipler cami çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler, çalışmalarını belirlenen dönem içerisinde bayram gününe kadar sürdürerek ilçede bulunan bütün camileri temizlemeyi hedefliyor.