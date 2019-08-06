İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de Camiler bayrama hazırlanıyor

Gebze Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçede bulunan Camilerde temizlik çalışmalarına başladı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşmakta olan kurban bayramı öncesi camilerde bayram öncesi temizliğine başladı. Camileri Kurban Bayramı'na hazır hale getirmek ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Camilerin içlerindeki halıları, halı yıkama makinası ile yıkayan ekipler cami çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor. Ekipler, çalışmalarını belirlenen dönem içerisinde bayram gününe kadar sürdürerek ilçede bulunan bütün camileri temizlemeyi hedefliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.