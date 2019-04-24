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Gebze'de camilerde Ramazan hazırlığı başladı

Gebze Belediyesi tarafından ilçede bulunan camilerde Ramazan öncesinde temizlik çalışmaları başlatıldı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Gebze'de bulunan camilerde talepler doğrultusunda Ramazan öncesi temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Gebzelilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler cami içeresinde bulunan halıları halı yıkama makineleri ile yıkıyor, süpürüyor. Ekiplerin cami içerisinde ve çevresindeki temizlik ve bakım çalışmaları belirlenen program dahilinde devam edeceği belirtildi.

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