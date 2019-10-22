Gebze'de çevre çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi Fen işleri müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda parke onarım ve yenileme çalışmaları yaparken, çevre koruma ekipleri ise atık yakan firmaya ceza kesti.

Gebze Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler cadde ve sokaklarda parke onarım ve yenileme çalışmalarına sürdürüyor. Ekipler, yönetimi Gebze Belediyesi'ne geçen Marmara Nakliyeciler garajında asfalt onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Garaja giden yolun kaldırım yapım çalışmaları devam etti. Ayrıca ekipler Cumhuriyet Mahallesi 2222/3 Sokak, Mevlana Mahallesi 874 Sokak ve Köşklü Çeşme Mahallesi 516 Sokak'ta parke yol yapımı çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, Gebze Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma Ekipleri Balcık Mahallesinde rutin kontroller esnasında kimyasal sanayi filtre atığı yakıldığını tespit etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası kimyasal filtre atığı yakan firma tespit edildi. Usulsüz bir şekilde kimyasal atık yakan firmaya ekiplerce kabahatler kanunu 5326 sayılı yasanın 41/4 maddesine istinaden idari yaptırım uygulandı. Çevre Koruma ekipleri kontrollerin süreceği kaçak atık dökümü ve usulüne uygun olmayan imhasına izin verilmeyeceği bilgisi verildi.