Gebze'de çevre toplantısı

Gebze Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen Gebze, Körfez, Dilovası, Çayırova, Darıca ve Derince ilçelerinin atık sevkiyat saatlerinin düzenlenmesi toplantısına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ünal Bostan, Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Mamat, İzaydaş Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ve birim müdürleri katıldı.

Gebze Belediyesi Atık Toplama ve Kontrol Servisi amiri Senay Altıntaş tarafından atık yönetimi konulu sunumun ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda atık toplama ve sevkiyat saatleri vatandaşları rahatsız etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi karara bağlandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çevre ve insan sağlığı en önemli önceliklerimiz başında geliyor. Çevre hepimizin ortak değeri. Bu sebeple onu korumak hepimizin görevi” dedi.

Öte yandan Gebze Belediyesi olağan Temmuz ayı Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Başkanlığında 15 Temmuz milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başlayan toplantıda 16 gündem maddesinin görüşüldü. Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Başkan Büyükgöz meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi Ağustos ayı meclis oturumu 2 Ağustos Cuma günü saat 16.00'da gerçekleşecek.