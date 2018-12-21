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Gebze'de çocuk tiyatrosu sahnelendi

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında İstasyon Bilim Sanat Merkezi’nde “Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı” çocuk tiyatrosu sahnelendi.

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında İstasyon Bilim Sanat Merkezi'nde “Ihlamur Teyze Mikroplara Karşı” çocuk tiyatrosu sahnelendi.


Çocukların büyük ilgi ve merakla izledikleri tiyatro gösterisi eğlenceli olduğu kadar öğreticiydi. Mikroplara karşı nasıl korunmak gerektiğini ve sağlıklı beslenmenin öneminin anlatıldığı tiyatro gösterisi iki seans sürdü.


Gebze Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 26 Aralık Çarşamba günü saat 11.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans “Afacan Balkız” isimli çocuk tiyatrosu İstasyon Bilim Sanat Merkezinde çocuklar için sahneleyecek.

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