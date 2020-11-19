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Gebze'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Gebze Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalarda, 17 milyon 426 bin 057 metrekare alan dezenfekte edildi.


Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gebze Belediyesi, halka açık alanlar, halkın sıklıkla ziyaret ettiği yerler ve kamu binalarında belirlenen periyotlarla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile bugüne kadar 17 milyon 426 bin 057 metrekare alan dezenfekte edilerek temizlendi. Belediye yetkilileri, halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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