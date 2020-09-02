Gebze'de dezenfekte çalışmaları

Gebze'de korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları aksatılmadan gerçekleştiriliyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede genelinde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı alan ve araçlarda dezenfekte ve ilaçlama işlemleri sürdürülüyor. Gebze Belediyesi ekipleri, sağlık ocakları, okullar, camiler, SGK ve benzeri kamu kuruluşlarının yanı sıra otobüsler, taksiler, tren istasyonları, sebze hali gibi yoğun olarak kullanılan alanları belirlenen periyotlarda düzenli bir şekilde dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri dezenfekte çalışmalarının hız kesmeden süreceğini belirtti.