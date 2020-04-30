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Gebze'de dezenfekte çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Gebze'de dezenfekte çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Veteriner işleri ve temizlik işleri müdürlüklerine bağlı ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında özel solisyonlu dezenfektanlarla ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de, ilçenin mahallelerinde cadde ve sokakları yıkayarak dezenfekte ediyor. Belediye yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlaması günleri başta olmak üzere 7 gün 24 saat dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini belirttiler.

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