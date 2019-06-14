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Gebze'de Dünya Çevre günü kutlandı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında Mevlana Kapalı Pazar’ında farkındalık programı gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Dünya Çevre Günü kapsamında Mevlana Kapalı Pazar'ında farkındalık programı gerçekleştirdi.


Programa katılan Gebzelilere ve çocuklara çevre bilinci ve farkındalık yaratma hakkında bilgi verildi. Gebze Belediye Başkan yardımcısı Sedat Çelik'in de katıldığı programda katılımcılara fidan, tshirt, tohumlu kalem ve çevreci poşetler hediye edildi. Bu tür etkinliklerin çevre bilinçlenmesinde büyük önemi olduğunu ifade eden Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle insanların çevreye daha bilinçli ve duyarlı olmalarını amaçlıyoruz. Bu anlamada bu tür farkındalık etkinlikleri büyük önem kazanıyor. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak her zaman özellikle okullarda farkındalık oluşturma eğitimleri veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu konuda bilinçli bireyler olarak yetişmesi doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz” dediler.

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