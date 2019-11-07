Gebze'de eğitim çalışmaları sürüyor

Gebze Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yeni dönem stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi düzenlendi. Eğitimde çalışmasında öğrencileri yalnız bırakmayan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik yaptığı selamlama konuşmasına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün selamlarını ileterek başladı. Sedat Çelik, “Beşikten mezara kadar ilim öğrenin, bilgi edinin araştırın zamanınızı verimli kullanın” dedi. Oryantasyon eğitimine katılan öğrencilere Gebze'nin tarihi, Gebze Belediyesinin Misyonu ve Vizyonu, iş güvenliği konularında eğitim verildi.

Öte yandan, Gebze Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, “Organ Nakli Böbrek Yetmezliği” konulu konferans verildi. Prof. Dr. Gürsel Yıldız ve Organ Nakli Koordinatörü Dilek Okutur konferansta vatandaşlara önemli bilgiler verdi. Türkiye'de 7.5 milyon böbrek hastası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gürsel Yıldız, “Bu hasta sayısının 2.5 milyonu ciddi derecede böbrek hastası” dedi. Böbrek hastalıklarının belirtileri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yıldız, “Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız geç kalmadan doktora gitmelisiniz” dedi.