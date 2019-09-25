Gebze'de ekipler cadde ve sokakları elden geçiriyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kış ayına hazırlık çalışmaları kapsamında cadde v e sokaklarda eksikleri gideriyor. Kış aylarında sürücü ve yayaların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için ekipler, belirlenen program dahilinde cadde ve sokaklarda yama ve onarım çalışmaları yürütüyor. Çalışmaları neticesinde Gebze Otobüs terminalinde, Gaziler Mahallesi 1708, Mevlana Mahallesi 894, Adem Yavuz Mahallesi 2325 sokakta asfalt yama ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Kaldırım parke çalışmalarını da sürdüren ekipler, Barış Mahallesi 1319 sokakta kaldırım yapım işine devam ediyor. Yetkililer çalışmaların program dahilinde devam edeceği bilgisini verdi.