Gebze'de ekipler kar mesaisinde

Gebze'nin tüm mahallelerinde cadde ve ana arterlerinde trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına yapan ekipler, gece saatlerinde de tam kadro saha çalışmalarına devam ediyor. Temizlik işleri ve fen işleri müdürlükleri personellerinden oluşan ekiplerin çalışmalarını hem sahada hem de oluşturulan kriz masasında takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gebze'mizin her noktasında ekiplerimiz soğuk havaya rağmen aralıksız çalışıyor. Son ana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Tüm ekiplerimizle nöbetteyiz. Mesai arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.