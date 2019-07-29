İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de Emre Kaya coşkusu yaşandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan Emre Kaya, verdiği konserle hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan Emre Kaya, verdiği konserle hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Yaz Konserleri kapsamında düzenlenen Emre Kaya konseri coşkulu geçti. Gebze Metin Oktay Stadı'nda düzenlenen Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Emre Kaya'nın konserine gelen binlerce Gebzeli gönüllerince eğlendi. Popüler sanatçı Emre Kaya'nın sevilen şarkılarıyla coşan ve eğlenen Gebzeliler unutulmaz bir konser yaşadı. İlginin yoğun olduğu konserde sanatçı Emre Kaya, sahneden inerek hayranlarının yanında da şarkılarını söyledi. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından sanatçıya çiçek takdim edildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Metin Oktay Stadı'nda konserler devam ediyor. 9 Ağustos Cuma saat 21.00'de ünlü şarkıcı Alişan, Gebzeli hayranları için düzenlenecek ücretsiz konserde sahne alacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.