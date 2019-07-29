Gebze'de Emre Kaya coşkusu yaşandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında sahne alan Emre Kaya, verdiği konserle hayranlarına eğlenceli bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Yaz Konserleri kapsamında düzenlenen Emre Kaya konseri coşkulu geçti. Gebze Metin Oktay Stadı'nda düzenlenen Türk Pop Müziği'nin başarılı isimlerinden Emre Kaya'nın konserine gelen binlerce Gebzeli gönüllerince eğlendi. Popüler sanatçı Emre Kaya'nın sevilen şarkılarıyla coşan ve eğlenen Gebzeliler unutulmaz bir konser yaşadı. İlginin yoğun olduğu konserde sanatçı Emre Kaya, sahneden inerek hayranlarının yanında da şarkılarını söyledi. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak tarafından sanatçıya çiçek takdim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Yaz Konserleri kapsamında Gebze Metin Oktay Stadı'nda konserler devam ediyor. 9 Ağustos Cuma saat 21.00'de ünlü şarkıcı Alişan, Gebzeli hayranları için düzenlenecek ücretsiz konserde sahne alacak.