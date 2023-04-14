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Gebze'de estetik dokunuşlar

Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Köprüsü’nde ‘İstanbul’un Fethi’ temalı grafiti çalışması gerçekleştirdi.

Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Köprüsü'nde ‘İstanbul'un Fethi' temalı grafiti çalışması gerçekleştirdi.


Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethinin yıl dönümü anısına Tatlıkuyu Köprüsü'nde ‘İstanbul'un Fethi' temalı grafiti çalışması gerçekleştirdi. Grafiti çalışmasının etrafı da ışıklandırıldı. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri grafiti çalışmasının yanı sıra köprü çevresinde peyzaj düzenleme çalışması da gerçekleştirdi.

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