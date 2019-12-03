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Gebze'de Fen İşlerinden hummalı çalışma

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler güzel giden havaları değerlendirerek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Yaklaşan kış ayıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, kentin birçok cadde ve sokağında bakım onarım çalışmaları yürütüyor. Ekipler kışın sürücü ve yayaların daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde seyahat etmeleri için gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesinde asfalt yol yapım çalışması gerçekleştirdi. Asfalt çalışmalarının yanı sıra kaldırımlarda parke ve tretuvar onarım çalışmalarını yürüten ekipler, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesinde tretuvar, Barış mahallesi 1845 sokak ve Tepemanayır mahallesinde parke yol bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmaların aralıksız süreceği bilgisini verdi.

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