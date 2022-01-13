İhlas Haber Ajansı

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Gebze'de fırınlar denetlendi

Gebze’de zabıta ekipleri tarafından fırınlarda hijyen, fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirildi.

Gebze'de zabıta ekipleri tarafından fırınlarda hijyen, fiyat ve tarife denetimi gerçekleştirildi.


Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde usule uygun üretim yapmayan fırınlara cezai işlem uygulanırken, eksiklikler ve yapılması gerekenler konusunda da işletmeciler uyarıldı. Halkın tüketimine sunulan gıdaların mevzuata uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığını ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın belirlediği ekmek tarifesine ve gramajına uyulup uyulmadığı hususlarında denetimler gerçekleştiren ekipler; ekmeklerin sağlıklı şartlarda üretilmesi, gramajı ve fiyatına dikkat edilmesi gerektiği, Covid-19 tedbirleri ve geçerli genelge kuralları hakkında işletmelere ve alışveriş yapan vatandaşlara bilgilendirmede bulunuyor.

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