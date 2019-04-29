Gebze'de fuhuş ve uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 Türkmenistan uyruklu kadın fuhuş ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Osman Yılmaz Mahallesi Millet Caddesinde bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri evi gözlem altına aldılar. Eve operasyon düzenleyen ekipler evde bulunan Türkmenistan uyruklu Selbi Nazarova (31), Shemshat Nazarova (36) ve Oguljahan Seyidova (43) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 144.50 gram metamfetamin ile 84.70 gram eroin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada ele geçirilen 1466 dolar, 2 bin 404 Türk Lirası, 17,5 gram altın, 100 gr gümüş 246 Türkmenistan Manhat'ına uyuşturucu ticaretinden elde edildiği şüphesi ile savcı talimatı ile el konuldu.

İfadelerinin ardından şahıslar, fuhuş ve uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edildiler.