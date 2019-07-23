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Gebze'de geri dönüşüm kafesleri yenilendi

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kirazpınar Emlak Konut ve Kent Konut sitelerine yerleştirilen geri dönüşüm kafesleri yeniledi.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi kapsamında Kirazpınar Emlak Konut ve Kent Konut sitelerine yerleştirilen geri dönüşüm kafesleri yenilendi. Projenin çok verimli olduğunu ifade eden yetkililer, atıkların kaynağında ayrışmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı. Proje sayesinde yüzlerce ton atığın kaynağında dönüştüğünü ifade eden yetkililer, vatandaşların Sıfır Atık Projesine olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdiler. Yetkililer ayrıca proje kapsamında geri dönüşüm kafeslerinin sayısının arttırılacağını ifade ettiler.

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