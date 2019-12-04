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Gebze'de halk buluşmaları sürüyor

Gebze’de vatandaş derdini, talebini ve önerilerini Halk Buluşmasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e birebir anlatıyor.

Gebze'de vatandaş derdini, talebini ve önerilerini Halk Buluşmasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e birebir anlatıyor.


Vatandaş derdini, Halk Buluşmasında Başkan'a birebir anlatıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta olduğu gibi Çarşamba günlerini Halk Buluşması'na ayırıyor. Gebzeli hemşerilerinin sorunlarını dinlemeye, çözüm üretmeye devam eden Başkan Büyükgöz'e vatandaşlar talep, öneri ve şikâyetlerini ilk elden iletiyor. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Milletimizin seçerek vekâleten bu görevde olan insanlarız. Belediyenin asıl sahibi vatandaş. Bu doğrultuda vatandaşı dinlemek onların sorunlarıyla dertlenmek, yapacağımız hizmetin yol haritası oluşturuyor. Mahalle Meclislerimizin birinci turunu gerçekleştirdik ve en kısa zaman da ikinci tur oturumlarımız gerçekleştirmeye başlayacağız. Değerli hemşerilerimizi her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Halk buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum” dedi.

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