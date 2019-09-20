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Gebze'de hummalı alt yapı çalışması

Gebze Belediyesi ekipleri, alt yapı çalışması yapılan Cumhuriyet Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi ekipleri, alt yapı çalışması yapılan Cumhuriyet Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.


İSU ve Gebze Belediye'sine bağlı Ekipler Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan kanalizasyon altyapısı yeniledi. Gebze Belediye'si altyapısı yenilenen Cumhuriyet Mahallesi'nin üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kazı çalışmalarından dolayı olumsuz bir durum olmaması için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.


Kış mevsimi öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri çalışmaların bir an önce tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

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