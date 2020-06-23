Gebze'de ıhlamur toplamak isteyen vatandaşlar ağaçları parçaladı

Gebze'de park ve bahçelerde bulunan ıhlamur ağaçlarına, yapraklarını toplamak isteyen vatandaşlar tarafından büyük hasar verildi. Belediye yetkileri, vatandaşları ağaçlara zarar vermemeleri yönünde uyardı.

Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ağaçlardan ıhlamur toplayan vatandaşların, bu toplama işlemini yaptıkları sırada ağaçlara zarar vermemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kentin birçok noktasına Gebze Belediyesi tarafından dikilen ıhlamur ağaçları bu dönemde çiçek verdi ve vatandaşlarda ıhlamur çiçeklerini toplamaya başladı. Fakat bazı bilinçsiz vatandaşların ıhlamur toplarken, ağaçları hiçe sayarak dallarını kırıp, ağaçlara zarar verdiği görüldü. Bu konuda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet eden yetkililer, “Sadece bu seneyi değil seneyi de düşünmeli insanlar. Bu ağaçlara bu şekilde davranılması durumunda seneye çiçek açacak dalları kalmayacak. Lütfen bu konuda daha duyarlı olalım ve bu şekilde ağaçlara zarar verenleri uyaralım” diye konuştu.