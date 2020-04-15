Gebze'de ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi desteği

Korona virüs salgını ile mücadelesini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara da sahip çıkıyor. Kocaeli genelinde devam eden gıda kolisi yardımları, Gebze bölgesinde de devam ediyor. Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde, iki günde 2 bin kolinin dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayının başına kadar yapılacak olan bu yardımları tamamlayacak.