Gebze'de iki cadde daha onarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gebze ilçesinde Terminal ve İbrahim Ağa Caddesi'nde bozuk olan kısımlar onarıldı.

Kocaeli genelindeki birçok cadde ve sokağı baştan sona yenileyen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde onarıma ihtiyacı olan yollarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Terminal Caddesi ve İbrahim Ağa Caddesi'nin bozuk olan kısımlarının onarımını gerçekleştirdi. Terminal Caddesi, Gebze Otogarına ulaşımda vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Terminal Caddesi'nin bozuk olan kısımları, kazı çalışması sonrasında asfalt sererek onarıldı. Ayrıca ilçe merkezinde gün boyu yoğun araç seyrinin olduğu İbrahim Caddesi'nde de yol onarımı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen hemen şehrin tüm ilçelerinde hummalı bir üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarda vatandaşların seyahat ederken yol konforunun arttırılması hedefleniyor.