Gebze'de iş yerlerini soyan 2 hırsız polis ekiplerince yakalandı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri iş yerlerinden elektronik eşya çalan 2 şüpheli, çaldıkları eşyalarla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye gören 1 Şubat ve 3 Şubat 2019 tarihlerinde Gebze Kızılay Caddesi ile Gümüşpala Caddesi üzerinde iki ayrı iş yerine hırsız girdi. İş yerlerindeki elektronik eşyaların çalındığı olaylar sonrasında işletmecilerin ihbarı üzerine polis ekiplerince olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İş yerleri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların H.F. ve A.Y. olduğunu tespit etti. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan operasyonda H.F., Köşklüçeşme Mahallesi, A.Y. ise Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet bilgisayar monitörü, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet sanayi tipi ocak, 1 adet sanayi tipi ızgara, 1 adet sac bakim cihazı, 2 adet elektrikli süpürge, 1 adet fırın, 1 adet yazıcı ve 3 adet kahve yapma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Gebze Emniyetine götürülen şahıslar ifadelerinde hırsızlık olayını kabul etiklerini ve evde ele geçirilen malzemelerin de iş yerlerinden çaldıklarını kabul ettikleri öğrenildi. Şahısların yapılan kimlik incelemelerinde ise A.Y. adlı şahsın, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Gebze Adliyesine sevk edildi.