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Gebze'de kaçak atığı döken firma cezalandırıldı

Gebze Belediyesi ekiplerince yapılan kontrolden Balçık Mahallesi’ndeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen firma cezalandırıldı.

Gebze Belediyesi ekiplerince yapılan kontrolden Balçık Mahallesi'ndeki ormanlık alana atık döktüğü belirlenen firma cezalandırıldı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen ihbarı değerlendiren ekipler Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döküldüğü tespit edildi. Ekiplerin titizlikle yapmış olduğu incelemeler sonucu Pendik Kurtköy adresinde faaliyet gösteren firmaya ulaşıldı. Atıklar ilgili firma tarafından olay mahallinden kaldırılarak usulüne uygun şekilde bertaraf edildi. Ekiplerce atığı döken firmaya kabahatler kanunun 5326 sayılı yasanın 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı.


Yetkililer konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu denetimlerin artarak devam edeceği bilgisini verdi.

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