Gebze'de kamyonla cip çarpıştı: 2 ağır yarlı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza 10.50 sıralarında Gebze Güzeller Mahallesi Güzeller Organize Plastikçiler Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güzeller OSB girişinde trafik ışıklarından dönüş yapmak isteyen İbrahim K. 41 D 9723 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 YS 313 plakalı cip çarpıştı. Meydana gelen kazada cip içinde sıkışan sürücü ve yanındaki Z.A. adlı kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince cip içinden çıkarılan yaralı sürücü ve yanındaki Z.A.'ya ilk müdahaleleri olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan Z.A. özel bir hastaneye, adı öğrenilemeyen sürücü ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken kazaya karışan kamyon sürücüsü İbrahim K. ise gözaltına alındı.