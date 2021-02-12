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Gebze'de kar uyarısı için hazırlık yapıldı

Gebze Belediyesi ekipleri, Meteorolojinin kar uyarısı üzerine ilçede yaya ve araç ulaşımında aksaklıkların yaşanmaması için gerekli hazırlıklarını tamamladı.


Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatı doğrultusunda teyakkuza geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan önlemler kapsamında 5 adet tuzlama aracı,2 adet grayder, 4 adet kazıcı, 16 adet JBC, 38 pick-Up, 20 kamyon ve 360 personelle karla mücadele çalışması yapılacak. Gebze Belediyesi yetkilileri vatandaşların olası bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde şikayetlerini ve taleplerini 0 530 412 02 41 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.

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