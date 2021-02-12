Gebze'de kar uyarısı için hazırlık yapıldı

Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatı doğrultusunda teyakkuza geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan önlemler kapsamında 5 adet tuzlama aracı,2 adet grayder, 4 adet kazıcı, 16 adet JBC, 38 pick-Up, 20 kamyon ve 360 personelle karla mücadele çalışması yapılacak. Gebze Belediyesi yetkilileri vatandaşların olası bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde şikayetlerini ve taleplerini 0 530 412 02 41 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.