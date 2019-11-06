Gebze'de Kasım ayı meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi olağan Kasım Ayı Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleşti. Gebze ile Malazgirt Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Gebze Belediyesi olağan Kasım Ayı Meclis Oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün başkanlığında gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen oturum yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. Önergeyle dahil edilen iki gündem maddesiyle birlikte toplam 17 gündem maddesinin görüşüldüğü Kasım Ayı Meclisinde gündemin 4. maddesi Adem Yavuz Mahallesi, 5226 ada 27 ve 28 parsellerin park alanı olmasına ilişkin Plan İşlem Numaralı 367,195 olan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporu ve 6. maddesi Belediyemiz ile Malazgirt Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclis üyelerinin sorularını cevapladı. Gebze Belediyesi Aralık ayı meclis oturumu 3 Aralık Salı günü saat 16.00'da gerçekleşecek.