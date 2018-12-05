Gebze'de kışa hazırlık devam ediyor

Gebze'nin dört bir yanında asfalt yama ve onarım çalışmalarını sürdüren ekipler sıcak asfalt çalışmaları da gerçekleştiriyor. Kış ayında sürücü ve yayaların daha sağlıklı bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler Yavuz Selim Mahallesi 427'inci sokakta sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yetkililer çalışmaların belirlenen program doğrultusunda aralıksız süreceği bilgisini verdi.