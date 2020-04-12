İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de korona virüs tedbirleri 7 gün 24 saat sürüyor

Gebze Belediyesi ekipleri sokağa çıkma yasağı günlerinde ilçenin dört bir yanında dezenfekte, yıkama ve temizlik çalışmalarına hız verirken, sokak hayvanlarına da mama dağıtıyor.


Kocaeli'nin de içerisinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saatlerde birim müdürlerini ve idari personelini acil toplantıya çağırarak Gebze'de alınacak önlemleri belirleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla teyakkuza geçen temizlik, veteriner, fen işleri müdürlüklerinin ekipleri sahada çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor. Vatandaşların güven içerisinde evlerinde vakit geçirdiği sokağa çıkma saatlerinde, belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.


Görev başında olan çalışanların kullandığı araçlar başta olmak üzere, duraklar, para bankamatikleri gibi bir çok noktanın dezenfekte edildiği çalışmalar kapsamında ayrıca; cadde ve sokaklar da özel solüsyonlu temizlik araçlarıyla baştan aşağıya yıkanıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarını da unutmayan belediye ekipleri düzenli olarak belirlenen yerlere mama ve yem bırakarak hayvanları besliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.