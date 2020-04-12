Gebze'de korona virüs tedbirleri 7 gün 24 saat sürüyor

Kocaeli'nin de içerisinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saatlerde birim müdürlerini ve idari personelini acil toplantıya çağırarak Gebze'de alınacak önlemleri belirleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatlarıyla teyakkuza geçen temizlik, veteriner, fen işleri müdürlüklerinin ekipleri sahada çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor. Vatandaşların güven içerisinde evlerinde vakit geçirdiği sokağa çıkma saatlerinde, belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor.

Görev başında olan çalışanların kullandığı araçlar başta olmak üzere, duraklar, para bankamatikleri gibi bir çok noktanın dezenfekte edildiği çalışmalar kapsamında ayrıca; cadde ve sokaklar da özel solüsyonlu temizlik araçlarıyla baştan aşağıya yıkanıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarını da unutmayan belediye ekipleri düzenli olarak belirlenen yerlere mama ve yem bırakarak hayvanları besliyor.