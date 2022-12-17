Gebze'de köy yolları V kanal imalatı ile korunuyor

Yağmur sularının yola zarar vermesini engellemek adına Gebze'nin köylerinde "V kanal" imalatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy yollarının daha kaliteli ve konforlu olması için hummalı çalışma yürütüyor. Bu bağlamda ekipler; yolların ömrünü uzatmak, vatandaşın daha konforlu ve güvenli bir şekilde yolculuk etmesini sağlamak için gerçekleştirdiği ‘V kanal' imalatı ile yolları koruma altına alıyor. Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze'nin köylerinde de ‘V kanal' imalatı gerçekleştiriyor. Bu çerçevede fen işleri dairesi başkanlığı ekipleri, Duraklı'da 3 bin, Yağcılar'da 800, Elbizli'de ise bin metre uzunluğunda V kanal imalatı yaptı. Yağmur sularının yola zarar vermesini engellemek adına yapılan ‘V kanal' imalatı aynı zamanda yolların ömrünü uzatıyor. V kanal imalatlarının tamamlandığı güzergahlar yeni yüzüne kavuşturulurken ekipler plan dahilinde çalışmalarına devam ediyor.