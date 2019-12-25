Gebze'de ‘Macbeth' oyununa yoğun ilgi

Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın yeni sezondaki ilk oyunu ‘Macbeth', Gebze'de de sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezonunun görkemli açılışının ardından sezona hızla devam ediyor. ‘Macbeth' adlı oyuna Kocaelili sanatseverler yoğun ilgi gösteriyor. Kocaeli seyircisinin Kocaeli Şehir Tiyatroları oyunlarından olan Guguk Kuşu ve Küheylan'dan tanıdığı Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği ‘Macbeth', Gebzeli sanatseverler tarafından da ilgiyle karşılandı. Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi'nde sahnelenen oyunda sanatseverler salonu doldurdu.

Shakespeare tarafından yazılan ve Yunus Emre Bozdoğan tarafından yönetilen oyunun müziklerini Oktay Köseoğlu yaparken yönetmen yardımcılığını Cihan Yöntem ile Ufuk Aşar, dekor ve kostüm tasarımını Rabia Kip, koreografiyi Cihan Yöntem, ışık tasarımını Cafer Yiğiter, görsel tasarımı Aktürk Aksoy, efektini Mehmet Cebe ve ritmini Haydar Demir üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Tekin Ezgütekin, Seçil Mutlu Oğuz, Zeliha Çetinkaya, Senem Akman, Ahsen Gül Ever, Çağrı Mengüç, Aytek Mete Elgün, Cemal Aldıç, Nurcan Tural ve Ufuk Aşar yer alıyor.