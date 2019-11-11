İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası’nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.


Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. Gebze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen Turnuvanın açılışına katılan Başkan Büyükgöz sporculara başarılar diledi. Başkan Büyükgöz açılış konuşmasında, “Gebze Belediyesi olarak sosyal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Spor, sosyal faaliyetlerin başında gelir. İnsanların kendilerini ruhen ve bedenen geliştirebilecekleri bir uğraştır. Bizler de Gebze Belediyesi olarak her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz. Bugün yapılacak olan turnuvanın hayırlara vesile olmasını dilerken tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.