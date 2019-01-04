Gebze'de meclis oturumu düzenledi

Gebze Belediyesi Ocak Ayı Meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında gerçekleşti. Yılın ilk meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yapılan yoklamanın ardından bir önceki aya ait karar özeti okunup oylandı. 18 gündem maddesinin tek tek görüşüldüğü Ocak ayı Meclis Oturumunun 3. Gündem maddesi olan Belediyenin mülkiyetinde bulunan 16 adet parseller üzerinde bulunan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almış olan şahıslar ile bunların kanuni ya da akdi hedeflerine doğrudan satışlarına ilişkin Plan ve bütçe komisyon raporu kabul edildi.

Meclis gündeminin 10. maddesini oluşturan Denetim Komisyonuna 5 üye seçimi gizli oylama ile gerçekleşti. Oylama sonucuna göre Denetim Komisyonunda yer alacak olan meclis üyeleri Seda Kardaşlar Çelik, Şermin Delipınar, İlyas Aydıner, Birol Koç ve Dilek Tan oldu. Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis üyelerine gündem dışı söz verdi. Meclis üyelerini yeni yıllarını da tebrik eden Başkan Köşker, “Güzel bir yılı geride bıraktık. Meclis olarak Gebzemiz için güzel kararlara imza attık. İnşallah yeni yılda da Gebzemiz için en hayırlı kararları alırız. Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis oturumu 4 Şubat Pazartesi günü saat 16:00'da gerçekleşecek.