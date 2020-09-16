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Gebze'de muhtarlara hijyen seti desteği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziyaret ettiği mahalle muhtarlarına koruyucu maske ve dezenfektandan oluşan hijyen seti hediye etti.


Gebzeli muhtarları ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, muhtarlara Covid-19 virüs salgınıyla mücadelede kapsamında koruyucu maske ve dezenfektan desteğinde bulundu. Makamlarında ziyaret ettiği muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Büyükgöz, devam eden belediye çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi. Ziyarette maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin virüsle mücadelede en önemli önleyici tedbir olduğunu hatırlatan Başkan Büyükgöz, mahalle muhtarlarına çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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