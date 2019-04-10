Gebze'de Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis oturumu öncesi Atatürk anıtında gerçekleşen törende Başkan Büyükgöz Atatürk anıtına Gebze Belediyesi çelengini bıraktı. Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu. Gebze Belediyesi Nisan ayı meclisi Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclis oturumu öncesi gerçekleştirdiği selamlama konuşmasına 31 Mart seçimlerinin ülkeye ve tüm insanlık alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükgöz, “Biz burada artık siyasi partilerin meclisi değil 400 bin Gebzelimizin yasama görevini yapan sorumlularız. Dolayısıyla biz burada hep beraber Gebze'nin sorunları için, yarınları için ortak bir paydada katılımcı bir anlayışla inşallah Gebzemize en iyi şekilde hizmet etmenin çabası ve gayreti içeresinde olacağız. Allah'tan yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Meclis gündem maddelerinin tek tek görüşüldüğü Nisan ayı meclis oturumunda ilk olarak Meclis birinci başkan vekilliğine Selamet Güner, ikinci başkan vekilliğine ise Şenay Önder seçildi. Katip üyeliğine seçimler isimler Osman Sezer ve Ahmet Hüseyin Çelebi oldu. Encümen Üyeleri ise Sedat Çelik, Talip Demir ve Ahmet Malkoç oldu.

Gerçekleştirilen açık oylama ile İmar Komisyonu üyeliğine Sefa Zengin, Nur Şentürk, Mehmet Dinç, Hasan Soba, Cavit Kapoğlu; Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine A. Hüseyin Çelebi, Mustafa Demirhan, Mahmut Yandık, Yaşar Çakmak, Şahin Yılmazel; Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu üyeliğine Güler Şahin Gencay, İrfan İrtegün, Ayhan Yılmaz, Sertan Tunçel, Saide Arslan Çalışkan; Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Yasemin Özdemir, Harun Penbegüllü, Davut Kabaca, Abdullah Kahraman, Erhan Bölük; Kültür Komisyonu üyeliğine Hasan Özdemir, Mahmut Yandık, Sadık Güvenç, Vahip Angur, Gökhan Yamen; Eğitim Komisyonu üyeliğine Vasfiye Aydın, Yasemin Özdemir, Cemil Kalyoncu, Vahip Angur, Osman Kurum; Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliğine Ayhan Yılmaz, Osman Sezer, Nur Şentürk, Ahmet Malkoç, Sinan Çeper seçildi.

Yapılan oylama sonucunda Marmara Belediyeler Birliği üyeliğine Hasan Soba, İrfan İrtegün, Tarihi Kentler Birliği üyeliğine Nur Şentürk, Güler Şahin Gencay, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyeliğine Sedat Çelik, Yaşar Çakmak, Ahmet Malkoç, Osman Sezer, Türk dünyası Belediyeler Birliği üyeliğine Ayhan Yılmaz, Mehmet Dinç, Yağlı Güreşler Düzenleyen Kentler Birliği üyeliğine Sadık Güvenç, Mustafa Demirhan, Davut Kabaca, Selamat Güner, Abdullah Kahraman seçildi.

Uluslararası Yerel Yönetim Birliği olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı nezdinde belediyeyi temsil etmek üzere Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e yetki verilmesi oy birliğiyle, Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün 2018 yılı Başkanlık faaliyet rapor ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis oturumu 2 Mayıs Perşembe günü saat 16:00'da gerçekleşecek.