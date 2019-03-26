Gebze'de öğrenciler 2 bin 500 fidanı toprakla buluşturdu

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ağaç dikme programında 2 bin 500 fidan dikildi. Mollafenari Ağaçlandırma alalında gerçekleşen etkinliğe katılan yaklaşık bin yüz öğrenci fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Oldukça güzel zaman geçirdikleri her hallerinden belli olan öğrenciler ellerindeki dövizlerle doğaya karşı farkındalık mesajları verdi.