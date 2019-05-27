Gebze'de öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilkokullarda çevre bilinci ve geri dönüşüm eğitimleri veriyor. Bu kapsamda ilk olarak Gebze'nin köylerinde bulunan okullarda eğitimlere başlayan ekipler Balçık, Pelitli, Kadıllı, Ovacık ve Cuma Köy ilkokullarında öğrencilere geri dönüşüm ve çevre bilincinin öneminin anlatıldığı eğitimler düzenledi.

Bu tür eğitimlerin özellikle ilkokul yaşlarındaki çocukların çevreye ve doğaya duyarlı bireyler olarak yetişmelerinde oldukça önemli olduğunu ifade eden Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri eğitimlerin süreceği bilgisini verdi. Eğitim sonunda çocuklara Terbi'nin hediyeleri de verildi.