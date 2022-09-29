Gebze'de okul kantinleri denetleniyor

Gebze'de zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri işbirliğinde okul kantinlerinde yapılan denetimlerde, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrolleri yapılıyor.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde denetimleri sıklaştırdı. 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimleri başlatan zabıta ekipleri, gıda mühendisi eşliğinde gıda sağlığı ve güvenliği, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleriyle, okullarda satışı serbest ve yasak olan ürünlerin kontrollerini gerçekleştiriyor.